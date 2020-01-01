Токеномика на Liquity (LQTY) Открийте ключова информация за Liquity (LQTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Liquity (LQTY) Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. Официален уебсайт: https://www.liquity.org/ Бяла книга: https://docsend.com/view/bwiczmy Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D Купете LQTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Liquity (LQTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Liquity (LQTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 95.01M $ 95.01M $ 95.01M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 95.15M $ 95.15M $ 95.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.86M $ 99.86M $ 99.86M Рекорд за всички времена: $ 55 $ 55 $ 55 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.4336891936927399 $ 0.4336891936927399 $ 0.4336891936927399 Текуща цена: $ 0.9986 $ 0.9986 $ 0.9986 Научете повече за цената на Liquity (LQTY)

Токеномика на Liquity (LQTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Liquity (LQTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LQTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LQTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LQTY, разгледайте цената в реално време на токените LQTY!

Как да купя LQTY Интересувате се да добавите Liquity (LQTY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LQTY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LQTY в MEXC сега!

История на цените на Liquity (LQTY) Анализирането на историята на цените на LQTY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LQTY сега!

Прогноза за цената за LQTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LQTY? Нашата страница за прогноза за цената LQTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LQTY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!