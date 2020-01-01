Токеномика на Laqira Protocol (LQR) Открийте ключова информация за Laqira Protocol (LQR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Laqira Protocol (LQR) Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Официален уебсайт: https://laqira.io Бяла книга: https://laqira.io/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Купете LQR сега!

Токеномика и анализ на цената за Laqira Protocol (LQR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Laqira Protocol (LQR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Текуща цена: $ 0.09426 $ 0.09426 $ 0.09426 Научете повече за цената на Laqira Protocol (LQR)

Токеномика на Laqira Protocol (LQR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Laqira Protocol (LQR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LQR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LQR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LQR, разгледайте цената в реално време на токените LQR!

Как да купя LQR Интересувате се да добавите Laqira Protocol (LQR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LQR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LQR в MEXC сега!

История на цените на Laqira Protocol (LQR) Анализирането на историята на цените на LQR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LQR сега!

Прогноза за цената за LQR Искате ли да знаете какъв път може да поеме LQR? Нашата страница за прогноза за цената LQR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LQR сега!

