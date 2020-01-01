Токеномика на Laqira Protocol (LQR)

Открийте ключова информация за Laqira Protocol (LQR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Официален уебсайт:
https://laqira.io
Бяла книга:
https://laqira.io/whitepaper.pdf
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf

Токеномика и анализ на цената за Laqira Protocol (LQR)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Laqira Protocol (LQR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 8.35M
Общо предлагане:
--
Циркулиращо предлагане:
$ 88.62M
FDV (оценка при пълна реализация):
--
Рекорд за всички времена:
$ 0.4117
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.003177412953362381
Текуща цена:
$ 0.09426
Токеномика на Laqira Protocol (LQR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Laqira Protocol (LQR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой LQR токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой LQR токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на LQR, разгледайте цената в реално време на токените LQR!

