Информация за Livepeer (LPT) Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Официален уебсайт: https://livepeer.org/ Бяла книга: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Изследовател на блокове: https://explorer.livepeer.org/ Купете LPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Livepeer (LPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Livepeer (LPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 280.81M $ 280.81M $ 280.81M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 43.17M $ 43.17M $ 43.17M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Текуща цена: $ 6.505 $ 6.505 $ 6.505 Научете повече за цената на Livepeer (LPT)

Токеномика на Livepeer (LPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Livepeer (LPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LPT, разгледайте цената в реално време на токените LPT!

Как да купя LPT Интересувате се да добавите Livepeer (LPT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LPT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LPT в MEXC сега!

История на цените на Livepeer (LPT) Анализирането на историята на цените на LPT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LPT сега!

Прогноза за цената за LPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LPT? Нашата страница за прогноза за цената LPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LPT сега!

