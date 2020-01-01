Токеномика на League of Traders (LOT) Открийте ключова информация за League of Traders (LOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за League of Traders (LOT) A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Официален уебсайт: https://leagueoftraders.io Бяла книга: https://docs.leagueoftraders.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Купете LOT сега!

Токеномика и анализ на цената за League of Traders (LOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за League of Traders (LOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 151.94M $ 151.94M $ 151.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.12M $ 20.12M $ 20.12M Рекорд за всички времена: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Текуща цена: $ 0.02012 $ 0.02012 $ 0.02012 Научете повече за цената на League of Traders (LOT)

Токеномика на League of Traders (LOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на League of Traders (LOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOT, разгледайте цената в реално време на токените LOT!

Как да купя LOT Интересувате се да добавите League of Traders (LOT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LOT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LOT в MEXC сега!

История на цените на League of Traders (LOT) Анализирането на историята на цените на LOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LOT сега!

Прогноза за цената за LOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOT? Нашата страница за прогноза за цената LOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!