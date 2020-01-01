Токеномика на LoopNetwork (LOOP) Открийте ключова информация за LoopNetwork (LOOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LoopNetwork (LOOP) LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Официален уебсайт: https://www.getloop.network/ Бяла книга: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Купете LOOP сега!

Токеномика и анализ на цената за LoopNetwork (LOOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LoopNetwork (LOOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Рекорд за всички времена: $ 0.2854 $ 0.2854 $ 0.2854 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 Текуща цена: $ 0.01556 $ 0.01556 $ 0.01556 Научете повече за цената на LoopNetwork (LOOP)

Токеномика на LoopNetwork (LOOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LoopNetwork (LOOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOOP, разгледайте цената в реално време на токените LOOP!

Как да купя LOOP Интересувате се да добавите LoopNetwork (LOOP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LOOP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LOOP в MEXC сега!

История на цените на LoopNetwork (LOOP) Анализирането на историята на цените на LOOP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LOOP сега!

Прогноза за цената за LOOP Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOOP? Нашата страница за прогноза за цената LOOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOOP сега!

