Токеномика на Loom Network (LOOM) Открийте ключова информация за Loom Network (LOOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Loom Network (LOOM) Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Официален уебсайт: https://loomx.io/ Бяла книга: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Купете LOOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Loom Network (LOOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Loom Network (LOOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Текуща цена: $ 0.001552 $ 0.001552 $ 0.001552 Научете повече за цената на Loom Network (LOOM)

Токеномика на Loom Network (LOOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Loom Network (LOOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOOM, разгледайте цената в реално време на токените LOOM!

Как да купя LOOM Интересувате се да добавите Loom Network (LOOM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LOOM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LOOM в MEXC сега!

История на цените на Loom Network (LOOM) Анализирането на историята на цените на LOOM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LOOM сега!

Прогноза за цената за LOOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOOM? Нашата страница за прогноза за цената LOOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOOM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!