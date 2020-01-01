Токеномика на LogX Network (LOGX) Открийте ключова информация за LogX Network (LOGX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LogX Network (LOGX) LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers. Официален уебсайт: https://logx.network Бяла книга: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD Купете LOGX сега!

Токеномика и анализ на цената за LogX Network (LOGX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LogX Network (LOGX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 280.14M $ 280.14M $ 280.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00564016260476126 $ 0.00564016260476126 $ 0.00564016260476126 Текуща цена: $ 0.005903 $ 0.005903 $ 0.005903 Научете повече за цената на LogX Network (LOGX)

Токеномика на LogX Network (LOGX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LogX Network (LOGX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOGX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOGX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOGX, разгледайте цената в реално време на токените LOGX!

Как да купя LOGX Интересувате се да добавите LogX Network (LOGX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LOGX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LOGX в MEXC сега!

История на цените на LogX Network (LOGX) Анализирането на историята на цените на LOGX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LOGX сега!

Прогноза за цената за LOGX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOGX? Нашата страница за прогноза за цената LOGX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOGX сега!

