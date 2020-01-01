Токеномика на Legends of Elysium (LOE) Открийте ключова информация за Legends of Elysium (LOE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Legends of Elysium (LOE) Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Официален уебсайт: https://legendsofelysium.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 Купете LOE сега!

Токеномика и анализ на цената за Legends of Elysium (LOE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Legends of Elysium (LOE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.91K $ 39.91K $ 39.91K Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 580.00K $ 580.00K $ 580.00K Рекорд за всички времена: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002502093505645692 $ 0.002502093505645692 $ 0.002502093505645692 Текуща цена: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 Научете повече за цената на Legends of Elysium (LOE)

Токеномика на Legends of Elysium (LOE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Legends of Elysium (LOE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOE, разгледайте цената в реално време на токените LOE!

