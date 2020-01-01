Токеномика на Houdini Swap (LOCK) Открийте ключова информация за Houdini Swap (LOCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Houdini Swap (LOCK) Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Официален уебсайт: https://houdiniswap.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Купете LOCK сега!

Токеномика и анализ на цената за Houdini Swap (LOCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Houdini Swap (LOCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 91.65M $ 91.65M $ 91.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.88M $ 17.88M $ 17.88M Рекорд за всички времена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Текуща цена: $ 0.1788 $ 0.1788 $ 0.1788 Научете повече за цената на Houdini Swap (LOCK)

Токеномика на Houdini Swap (LOCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Houdini Swap (LOCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOCK, разгледайте цената в реално време на токените LOCK!

История на цените на Houdini Swap (LOCK) Анализирането на историята на цените на LOCK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LOCK сега!

Прогноза за цената за LOCK Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOCK? Нашата страница за прогноза за цената LOCK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOCK сега!

