Токеномика на LandX Finance (LNDX) Открийте ключова информация за LandX Finance (LNDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LandX Finance (LNDX) LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Официален уебсайт: https://landx.fi/ Бяла книга: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Купете LNDX сега!

Токеномика и анализ на цената за LandX Finance (LNDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LandX Finance (LNDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 926.64K $ 926.64K $ 926.64K Общо предлагане: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Циркулиращо предлагане: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Рекорд за всички времена: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 Текуща цена: $ 0.0659 $ 0.0659 $ 0.0659 Научете повече за цената на LandX Finance (LNDX)

Токеномика на LandX Finance (LNDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LandX Finance (LNDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LNDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LNDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LNDX, разгледайте цената в реално време на токените LNDX!

Как да купя LNDX Интересувате се да добавите LandX Finance (LNDX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LNDX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LNDX в MEXC сега!

История на цените на LandX Finance (LNDX) Анализирането на историята на цените на LNDX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LNDX сега!

Прогноза за цената за LNDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LNDX? Нашата страница за прогноза за цената LNDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LNDX сега!

