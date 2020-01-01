Токеномика на LIMITUS (LMT) Открийте ключова информация за LIMITUS (LMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LIMITUS (LMT) LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more. Официален уебсайт: https://www.limitus.ai/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump Купете LMT сега!

Токеномика и анализ на цената за LIMITUS (LMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LIMITUS (LMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Рекорд за всички времена: $ 0.2591 $ 0.2591 $ 0.2591 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 Текуща цена: $ 0.006581 $ 0.006581 $ 0.006581 Научете повече за цената на LIMITUS (LMT)

Токеномика на LIMITUS (LMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LIMITUS (LMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LMT, разгледайте цената в реално време на токените LMT!

Как да купя LMT Интересувате се да добавите LIMITUS (LMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LMT в MEXC сега!

История на цените на LIMITUS (LMT) Анализирането на историята на цените на LMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LMT сега!

Прогноза за цената за LMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LMT? Нашата страница за прогноза за цената LMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LMT сега!

