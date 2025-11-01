БорсаDEX+
Цената в реално време на Eli Lilly днес е 862.66 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LLYON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LLYON в MEXC сега.

Повече за LLYON

LLYONценова информация

Какво представлява LLYON

Официален уебсайт на LLYON

Токеномика на LLYON

LLYON ценова прогноза

LLYON История

Ръководство за закупуване за LLYON

Конвертор на валута LLYON във фиат

Eli Lilly цена(LLYON)

1 LLYON към USD - цена в реално време:

$862.66
+0.99%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:32:23 (UTC+8)

Информация за цената за Eli Lilly (LLYON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 825.22
24-часов нисък
$ 862.77
24-часов висок

$ 825.22
$ 862.77
$ 868.2113662566151
$ 712.8133541417105
+0.62%

+0.99%

+3.79%

+3.79%

Цената в реално време за Eli Lilly (LLYON) е$ 862.66. През последните 24 часа LLYON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 825.22 до най-висока стойност $ 862.77, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LLYON е $ 868.2113662566151, а най-ниската цена за всички времена е $ 712.8133541417105.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LLYON има промяна от +0.62% за последния час, +0.99% за 24 часа и +3.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eli Lilly (LLYON)

No.1599

$ 3.45M
$ 57.01K
$ 3.45M
4.00K
3,998.25134826
ETH

Текущата пазарна капитализация на Eli Lilly е $ 3.45M, като 24-часовият обем на търговията е $ 57.01K. Циркулиращото предлагане на LLYON е 4.00K, като общото предлагане е 3998.25134826. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.45M.

История на цените за Eli Lilly (LLYON) USD

Проследете промените в цените за Eli Lilly днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +8.4566+0.99%
30 дни$ +32.33+3.89%
60 дни$ +182.66+26.86%
90 дни$ +182.66+26.86%
Eli Lilly Промяна на цената днес

Днес LLYON регистрира промяна от $ +8.4566 (+0.99%), отразяваща последната му пазарна активност.

Eli Lilly 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +32.33 (+3.89%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Eli Lilly 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LLYON отбеляза промяна на $ +182.66 (+26.86%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Eli Lilly 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +182.66 (+26.86%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Eli Lilly (LLYON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Eli Lilly сега.

Какво е Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Eli Lilly инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LLYON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Eli Lilly в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Eli Lilly купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Eli Lilly (USD)

Колко ще струва Eli Lilly (LLYON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Eli Lilly (LLYON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Eli Lilly.

Проверете прогнозата за цената за Eli Lilly сега!

Токеномика на Eli Lilly (LLYON)

Разбирането на токеномиката на Eli Lilly (LLYON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LLYON сега!

Как да купя Eli Lilly (LLYON)

Търсите как да купите Eli Lilly? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Eli Lilly от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LLYON към местни валути

1 Eli Lilly(LLYON) към VND
22,700,897.9
1 Eli Lilly(LLYON) към AUD
A$1,319.8698
1 Eli Lilly(LLYON) към GBP
655.6216
1 Eli Lilly(LLYON) към EUR
741.8876
1 Eli Lilly(LLYON) към USD
$862.66
1 Eli Lilly(LLYON) към MYR
RM3,614.5454
1 Eli Lilly(LLYON) към TRY
36,274.853
1 Eli Lilly(LLYON) към JPY
¥132,849.64
1 Eli Lilly(LLYON) към ARS
ARS$1,252,038.8442
1 Eli Lilly(LLYON) към RUB
69,694.3014
1 Eli Lilly(LLYON) към INR
76,604.208
1 Eli Lilly(LLYON) към IDR
Rp14,377,660.9156
1 Eli Lilly(LLYON) към PHP
50,655.3952
1 Eli Lilly(LLYON) към EGP
￡E.40,743.4318
1 Eli Lilly(LLYON) към BRL
R$4,632.4842
1 Eli Lilly(LLYON) към CAD
C$1,207.724
1 Eli Lilly(LLYON) към BDT
105,520.5712
1 Eli Lilly(LLYON) към NGN
1,248,415.6722
1 Eli Lilly(LLYON) към COP
$3,343,635.6536
1 Eli Lilly(LLYON) към ZAR
R.14,958.5244
1 Eli Lilly(LLYON) към UAH
36,188.587
1 Eli Lilly(LLYON) към TZS
T.Sh.2,124,774.713
1 Eli Lilly(LLYON) към VES
Bs190,647.86
1 Eli Lilly(LLYON) към CLP
$812,625.72
1 Eli Lilly(LLYON) към PKR
Rs242,312.5674
1 Eli Lilly(LLYON) към KZT
457,158.0404
1 Eli Lilly(LLYON) към THB
฿27,958.8106
1 Eli Lilly(LLYON) към TWD
NT$26,544.0482
1 Eli Lilly(LLYON) към AED
د.إ3,165.9622
1 Eli Lilly(LLYON) към CHF
Fr690.128
1 Eli Lilly(LLYON) към HKD
HK$6,702.8682
1 Eli Lilly(LLYON) към AMD
֏330,139.982
1 Eli Lilly(LLYON) към MAD
.د.م7,979.605
1 Eli Lilly(LLYON) към MXN
$16,019.5962
1 Eli Lilly(LLYON) към SAR
ريال3,234.975
1 Eli Lilly(LLYON) към ETB
Br133,039.4252
1 Eli Lilly(LLYON) към KES
KSh111,447.0454
1 Eli Lilly(LLYON) към JOD
د.أ611.62594
1 Eli Lilly(LLYON) към PLN
3,183.2154
1 Eli Lilly(LLYON) към RON
лв3,804.3306
1 Eli Lilly(LLYON) към SEK
kr8,195.27
1 Eli Lilly(LLYON) към BGN
лв1,457.8954
1 Eli Lilly(LLYON) към HUF
Ft290,259.2102
1 Eli Lilly(LLYON) към CZK
18,210.7526
1 Eli Lilly(LLYON) към KWD
د.ك263.97396
1 Eli Lilly(LLYON) към ILS
2,803.645
1 Eli Lilly(LLYON) към BOB
Bs5,960.9806
1 Eli Lilly(LLYON) към AZN
1,466.522
1 Eli Lilly(LLYON) към TJS
SM7,945.0986
1 Eli Lilly(LLYON) към GEL
2,337.8086
1 Eli Lilly(LLYON) към AOA
Kz790,705.5294
1 Eli Lilly(LLYON) към BHD
.د.ب324.36016
1 Eli Lilly(LLYON) към BMD
$862.66
1 Eli Lilly(LLYON) към DKK
kr5,581.4102
1 Eli Lilly(LLYON) към HNL
L22,705.2112
1 Eli Lilly(LLYON) към MUR
39,458.0684
1 Eli Lilly(LLYON) към NAD
$14,906.7648
1 Eli Lilly(LLYON) към NOK
kr8,730.1192
1 Eli Lilly(LLYON) към NZD
$1,501.0284
1 Eli Lilly(LLYON) към PAB
B/.862.66
1 Eli Lilly(LLYON) към PGK
K3,631.7986
1 Eli Lilly(LLYON) към QAR
ر.ق3,140.0824
1 Eli Lilly(LLYON) към RSD
дин.87,732.522
1 Eli Lilly(LLYON) към UZS
soʻm10,393,491.5854
1 Eli Lilly(LLYON) към ALL
L72,299.5346
1 Eli Lilly(LLYON) към ANG
ƒ1,544.1614
1 Eli Lilly(LLYON) към AWG
ƒ1,544.1614
1 Eli Lilly(LLYON) към BBD
$1,725.32
1 Eli Lilly(LLYON) към BAM
KM1,449.2688
1 Eli Lilly(LLYON) към BIF
Fr2,551,748.28
1 Eli Lilly(LLYON) към BND
$1,121.458
1 Eli Lilly(LLYON) към BSD
$862.66
1 Eli Lilly(LLYON) към JMD
$138,594.9556
1 Eli Lilly(LLYON) към KHR
3,464,494.3196
1 Eli Lilly(LLYON) към KMF
Fr367,493.16
1 Eli Lilly(LLYON) към LAK
18,753,477.8858
1 Eli Lilly(LLYON) към LKR
රු262,921.5148
1 Eli Lilly(LLYON) към MDL
L14,578.954
1 Eli Lilly(LLYON) към MGA
Ar3,885,851.97
1 Eli Lilly(LLYON) към MOP
P6,909.9066
1 Eli Lilly(LLYON) към MVR
13,198.698
1 Eli Lilly(LLYON) към MWK
MK1,497,672.6526
1 Eli Lilly(LLYON) към MZN
MT55,123.974
1 Eli Lilly(LLYON) към NPR
रु122,480.4668
1 Eli Lilly(LLYON) към PYG
6,117,984.72
1 Eli Lilly(LLYON) към RWF
Fr1,253,444.98
1 Eli Lilly(LLYON) към SBD
$7,099.6918
1 Eli Lilly(LLYON) към SCR
11,973.7208
1 Eli Lilly(LLYON) към SRD
$33,212.41
1 Eli Lilly(LLYON) към SVC
$7,548.275
1 Eli Lilly(LLYON) към SZL
L14,967.151
1 Eli Lilly(LLYON) към TMT
m3,019.31
1 Eli Lilly(LLYON) към TND
د.ت2,533.63242
1 Eli Lilly(LLYON) към TTD
$5,840.2082
1 Eli Lilly(LLYON) към UGX
Sh3,005,507.44
1 Eli Lilly(LLYON) към XAF
Fr490,853.54
1 Eli Lilly(LLYON) към XCD
$2,329.182
1 Eli Lilly(LLYON) към XOF
Fr490,853.54
1 Eli Lilly(LLYON) към XPF
Fr88,853.98
1 Eli Lilly(LLYON) към BWP
P11,594.1504
1 Eli Lilly(LLYON) към BZD
$1,733.9466
1 Eli Lilly(LLYON) към CVE
$82,202.8714
1 Eli Lilly(LLYON) към DJF
Fr152,690.82
1 Eli Lilly(LLYON) към DOP
$55,287.8794
1 Eli Lilly(LLYON) към DZD
د.ج112,119.9202
1 Eli Lilly(LLYON) към FJD
$1,949.6116
1 Eli Lilly(LLYON) към GNF
Fr7,500,828.7
1 Eli Lilly(LLYON) към GTQ
Q6,616.6022
1 Eli Lilly(LLYON) към GYD
$180,658.2572
1 Eli Lilly(LLYON) към ISK
kr107,832.5

Eli Lilly ресурс

За по-задълбочено разбиране на Eli Lilly, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Eli Lilly
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Eli Lilly

Колко струва Eli Lilly (LLYON) днес?
Цената в реално време на LLYON в USD е 862.66 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LLYON към USD?
Текущата цена на LLYON към USD е $ 862.66. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Eli Lilly?
Пазарната капитализация за LLYON е $ 3.45M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LLYON?
Циркулиращото предлагане на LLYON е 4.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LLYON?
LLYON постигна ATH цена от 868.2113662566151 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LLYON?
LLYON достигна ATL цена от 712.8133541417105 USD.
Какъв е обемът на търговията на LLYON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LLYON е $ 57.01K USD.
Ще се повиши ли LLYON тази година?
LLYON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LLYON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:32:23 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Eli Lilly (LLYON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

