Информация за Laika AI (LKI) Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Официален уебсайт: https://app.laikalabs.ai/ Бяла книга: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Купете LKI сега!

Токеномика и анализ на цената за Laika AI (LKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Laika AI (LKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Рекорд за всички времена: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 Текуща цена: $ 0.002479 $ 0.002479 $ 0.002479 Научете повече за цената на Laika AI (LKI)

Токеномика на Laika AI (LKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Laika AI (LKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LKI, разгледайте цената в реално време на токените LKI!

