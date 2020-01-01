Токеномика на Libra Incentix (LIXX) Открийте ключова информация за Libra Incentix (LIXX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Libra Incentix (LIXX) LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Официален уебсайт: https://home.libraincentix.com Бяла книга: https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124 Купете LIXX сега!

Токеномика и анализ на цената за Libra Incentix (LIXX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Libra Incentix (LIXX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Рекорд за всички времена: $ 0.0053252 $ 0.0053252 $ 0.0053252 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000047578489010043 $ 0.000047578489010043 $ 0.000047578489010043 Текуща цена: $ 0.0000852 $ 0.0000852 $ 0.0000852 Научете повече за цената на Libra Incentix (LIXX)

Токеномика на Libra Incentix (LIXX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Libra Incentix (LIXX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIXX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIXX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIXX, разгледайте цената в реално време на токените LIXX!

История на цените на Libra Incentix (LIXX) Анализирането на историята на цените на LIXX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LIXX сега!

Прогноза за цената за LIXX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIXX? Нашата страница за прогноза за цената LIXX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIXX сега!

