Цената в реално време на Lit Protocol днес е 0.1489 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LITKEY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LITKEY в MEXC сега.

Lit Protocol Лого

Lit Protocol цена(LITKEY)

1 LITKEY към USD - цена в реално време:

+10.29%1D
Lit Protocol (LITKEY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:49:52 (UTC+8)

Информация за цената за Lit Protocol (LITKEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-1.72%

+10.29%

+197.80%

+197.80%

Цената в реално време за Lit Protocol (LITKEY) е$ 0.1489. През последните 24 часа LITKEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1 до най-висока стойност $ 0.1589, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LITKEY е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LITKEY има промяна от -1.72% за последния час, +10.29% за 24 часа и +197.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lit Protocol (LITKEY)

$ 88.13K
$ 88.13K$ 88.13K

$ 148.90M
$ 148.90M$ 148.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Текущата пазарна капитализация на Lit Protocol е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 88.13K. Циркулиращото предлагане на LITKEY е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 148.90M.

История на цените за Lit Protocol (LITKEY) USD

Проследете промените в цените за Lit Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.013892+10.29%
30 дни$ +0.0989+197.80%
60 дни$ +0.0989+197.80%
90 дни$ +0.0989+197.80%
Lit Protocol Промяна на цената днес

Днес LITKEY регистрира промяна от $ +0.013892 (+10.29%), отразяваща последната му пазарна активност.

Lit Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0989 (+197.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Lit Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LITKEY отбеляза промяна на $ +0.0989 (+197.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Lit Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0989 (+197.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Lit Protocol (LITKEY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Lit Protocol сега.

Какво е Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Lit Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LITKEY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Lit Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Lit Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Lit Protocol (USD)

Колко ще струва Lit Protocol (LITKEY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lit Protocol (LITKEY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lit Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Lit Protocol сега!

Токеномика на Lit Protocol (LITKEY)

Разбирането на токеномиката на Lit Protocol (LITKEY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LITKEY сега!

Как да купя Lit Protocol (LITKEY)

Търсите как да купите Lit Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Lit Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LITKEY към местни валути

Lit Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Lit Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Lit Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Lit Protocol

Колко струва Lit Protocol (LITKEY) днес?
Цената в реално време на LITKEY в USD е 0.1489 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LITKEY към USD?
Текущата цена на LITKEY към USD е $ 0.1489. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lit Protocol?
Пазарната капитализация за LITKEY е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LITKEY?
Циркулиращото предлагане на LITKEY е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LITKEY?
LITKEY постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LITKEY?
LITKEY достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на LITKEY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LITKEY е $ 88.13K USD.
Ще се повиши ли LITKEY тази година?
LITKEY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LITKEY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Lit Protocol (LITKEY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

