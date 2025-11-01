БорсаDEX+
Цената в реално време на LITAS днес е 0.3085 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LITAS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LITAS в MEXC сега.

LITAS цена(LITAS)

1 LITAS към USD - цена в реално време:

$0.3089
$0.3089
-1.02%1D
USD
LITAS (LITAS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:02:12 (UTC+8)

Информация за цената за LITAS (LITAS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.2885
$ 0.2885
24-часов нисък
$ 0.3145
$ 0.3145
24-часов висок

$ 0.2885
$ 0.2885

$ 0.3145
$ 0.3145

--
--

--
--

-1.38%

-1.02%

+23.40%

+23.40%

Цената в реално време за LITAS (LITAS) е$ 0.3085. През последните 24 часа LITAS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.2885 до най-висока стойност $ 0.3145, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LITAS е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LITAS има промяна от -1.38% за последния час, -1.02% за 24 часа и +23.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LITAS (LITAS)

--
--

$ 109.97K
$ 109.97K

$ 30.85M
$ 30.85M

--
--

100,000,000
100,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на LITAS е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 109.97K. Циркулиращото предлагане на LITAS е --, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.85M.

История на цените за LITAS (LITAS) USD

Проследете промените в цените за LITAS днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.003183-1.02%
30 дни$ +0.0359+13.16%
60 дни$ +0.1205+64.09%
90 дни$ +0.0713+30.05%
LITAS Промяна на цената днес

Днес LITAS регистрира промяна от $ -0.003183 (-1.02%), отразяваща последната му пазарна активност.

LITAS 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0359 (+13.16%), което показва краткосрочното представяне на токена.

LITAS 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LITAS отбеляза промяна на $ +0.1205 (+64.09%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

LITAS 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0713 (+30.05%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на LITAS (LITAS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за LITAS сега.

Какво е LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите LITAS инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LITAS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за LITAS в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано LITAS купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за LITAS (USD)

Колко ще струва LITAS (LITAS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от LITAS (LITAS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за LITAS.

Проверете прогнозата за цената за LITAS сега!

Токеномика на LITAS (LITAS)

Разбирането на токеномиката на LITAS (LITAS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LITAS сега!

Как да купя LITAS (LITAS)

Търсите как да купите LITAS? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите LITAS от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LITAS към местни валути

1 LITAS(LITAS) към VND
8,118.1775
1 LITAS(LITAS) към AUD
A$0.46892
1 LITAS(LITAS) към GBP
0.23446
1 LITAS(LITAS) към EUR
0.26531
1 LITAS(LITAS) към USD
$0.3085
1 LITAS(LITAS) към MYR
RM1.292615
1 LITAS(LITAS) към TRY
12.972425
1 LITAS(LITAS) към JPY
¥47.509
1 LITAS(LITAS) към ARS
ARS$447.099795
1 LITAS(LITAS) към RUB
24.9268
1 LITAS(LITAS) към INR
27.3948
1 LITAS(LITAS) към IDR
Rp5,141.66461
1 LITAS(LITAS) към PHP
18.112035
1 LITAS(LITAS) към EGP
￡E.14.570455
1 LITAS(LITAS) към BRL
R$1.656645
1 LITAS(LITAS) към CAD
C$0.4319
1 LITAS(LITAS) към BDT
37.73572
1 LITAS(LITAS) към NGN
446.451945
1 LITAS(LITAS) към COP
$1,191.1185
1 LITAS(LITAS) към ZAR
R.5.346305
1 LITAS(LITAS) към UAH
12.941575
1 LITAS(LITAS) към TZS
T.Sh.759.850925
1 LITAS(LITAS) към VES
Bs68.1785
1 LITAS(LITAS) към CLP
$290.607
1 LITAS(LITAS) към PKR
Rs86.654565
1 LITAS(LITAS) към KZT
163.48649
1 LITAS(LITAS) към THB
฿9.998485
1 LITAS(LITAS) към TWD
NT$9.48946
1 LITAS(LITAS) към AED
د.إ1.132195
1 LITAS(LITAS) към CHF
Fr0.2468
1 LITAS(LITAS) към HKD
HK$2.397045
1 LITAS(LITAS) към AMD
֏118.06295
1 LITAS(LITAS) към MAD
.د.م2.853625
1 LITAS(LITAS) към MXN
$5.72576
1 LITAS(LITAS) към SAR
ريال1.156875
1 LITAS(LITAS) към ETB
Br47.57687
1 LITAS(LITAS) към KES
KSh39.855115
1 LITAS(LITAS) към JOD
د.أ0.2187265
1 LITAS(LITAS) към PLN
1.138365
1 LITAS(LITAS) към RON
лв1.3574
1 LITAS(LITAS) към SEK
kr2.927665
1 LITAS(LITAS) към BGN
лв0.521365
1 LITAS(LITAS) към HUF
Ft103.76706
1 LITAS(LITAS) към CZK
6.50935
1 LITAS(LITAS) към KWD
د.ك0.094401
1 LITAS(LITAS) към ILS
1.002625
1 LITAS(LITAS) към BOB
Bs2.131735
1 LITAS(LITAS) към AZN
0.52445
1 LITAS(LITAS) към TJS
SM2.841285
1 LITAS(LITAS) към GEL
0.836035
1 LITAS(LITAS) към AOA
Kz282.768015
1 LITAS(LITAS) към BHD
.د.ب0.115996
1 LITAS(LITAS) към BMD
$0.3085
1 LITAS(LITAS) към DKK
kr1.995995
1 LITAS(LITAS) към HNL
L8.11972
1 LITAS(LITAS) към MUR
14.11079
1 LITAS(LITAS) към NAD
$5.33088
1 LITAS(LITAS) към NOK
kr3.12202
1 LITAS(LITAS) към NZD
$0.53679
1 LITAS(LITAS) към PAB
B/.0.3085
1 LITAS(LITAS) към PGK
K1.298785
1 LITAS(LITAS) към QAR
ر.ق1.12294
1 LITAS(LITAS) към RSD
дин.31.34977
1 LITAS(LITAS) към UZS
soʻm3,716.866615
1 LITAS(LITAS) към ALL
L25.855385
1 LITAS(LITAS) към ANG
ƒ0.552215
1 LITAS(LITAS) към AWG
ƒ0.552215
1 LITAS(LITAS) към BBD
$0.617
1 LITAS(LITAS) към BAM
KM0.51828
1 LITAS(LITAS) към BIF
Fr912.543
1 LITAS(LITAS) към BND
$0.40105
1 LITAS(LITAS) към BSD
$0.3085
1 LITAS(LITAS) към JMD
$49.56361
1 LITAS(LITAS) към KHR
1,238.95451
1 LITAS(LITAS) към KMF
Fr131.421
1 LITAS(LITAS) към LAK
6,706.521605
1 LITAS(LITAS) към LKR
රු94.02463
1 LITAS(LITAS) към MDL
L5.21365
1 LITAS(LITAS) към MGA
Ar1,389.63825
1 LITAS(LITAS) към MOP
P2.471085
1 LITAS(LITAS) към MVR
4.72005
1 LITAS(LITAS) към MWK
MK535.589935
1 LITAS(LITAS) към MZN
MT19.71315
1 LITAS(LITAS) към NPR
रु43.80083
1 LITAS(LITAS) към PYG
2,187.882
1 LITAS(LITAS) към RWF
Fr448.2505
1 LITAS(LITAS) към SBD
$2.538955
1 LITAS(LITAS) към SCR
4.28198
1 LITAS(LITAS) към SRD
$11.87725
1 LITAS(LITAS) към SVC
$2.699375
1 LITAS(LITAS) към SZL
L5.352475
1 LITAS(LITAS) към TMT
m1.07975
1 LITAS(LITAS) към TND
د.ت0.9060645
1 LITAS(LITAS) към TTD
$2.088545
1 LITAS(LITAS) към UGX
Sh1,074.814
1 LITAS(LITAS) към XAF
Fr175.228
1 LITAS(LITAS) към XCD
$0.83295
1 LITAS(LITAS) към XOF
Fr175.228
1 LITAS(LITAS) към XPF
Fr31.7755
1 LITAS(LITAS) към BWP
P4.14624
1 LITAS(LITAS) към BZD
$0.620085
1 LITAS(LITAS) към CVE
$29.396965
1 LITAS(LITAS) към DJF
Fr54.913
1 LITAS(LITAS) към DOP
$19.771765
1 LITAS(LITAS) към DZD
د.ج40.095745
1 LITAS(LITAS) към FJD
$0.69721
1 LITAS(LITAS) към GNF
Fr2,682.4075
1 LITAS(LITAS) към GTQ
Q2.366195
1 LITAS(LITAS) към GYD
$64.60607
1 LITAS(LITAS) към ISK
kr38.5625

LITAS ресурс

За по-задълбочено разбиране на LITAS, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на LITAS
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно LITAS

Колко струва LITAS (LITAS) днес?
Цената в реално време на LITAS в USD е 0.3085 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LITAS към USD?
Текущата цена на LITAS към USD е $ 0.3085. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на LITAS?
Пазарната капитализация за LITAS е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LITAS?
Циркулиращото предлагане на LITAS е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LITAS?
LITAS постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LITAS?
LITAS достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на LITAS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LITAS е $ 109.97K USD.
Ще се повиши ли LITAS тази година?
LITAS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LITAS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:02:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за LITAS (LITAS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор LITAS-към-USD

Сума

LITAS
LITAS
USD
USD

1 LITAS = 0.3085 USD

Търговия на LITAS

LITAS/USDT
$0.3089
$0.3089$0.3089
-1.02%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

