Токеномика на Lista DAO (LISTA) Открийте ключова информация за Lista DAO (LISTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lista DAO (LISTA) Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Официален уебсайт: https://lista.org/ Бяла книга: https://docs.bsc.lista.org/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Купете LISTA сега!

Токеномика и анализ на цената за Lista DAO (LISTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lista DAO (LISTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 62.65M $ 62.65M $ 62.65M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 216.77M $ 216.77M $ 216.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 289.01M $ 289.01M $ 289.01M Рекорд за всички времена: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Текуща цена: $ 0.28901 $ 0.28901 $ 0.28901 Научете повече за цената на Lista DAO (LISTA)

Токеномика на Lista DAO (LISTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lista DAO (LISTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LISTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LISTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LISTA, разгледайте цената в реално време на токените LISTA!

Как да купя LISTA Интересувате се да добавите Lista DAO (LISTA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LISTA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LISTA в MEXC сега!

История на цените на Lista DAO (LISTA) Анализирането на историята на цените на LISTA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LISTA сега!

Прогноза за цената за LISTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LISTA? Нашата страница за прогноза за цената LISTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LISTA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!