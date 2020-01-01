Токеномика на LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Открийте ключова информация за LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more). Официален уебсайт: https://liquidium.org Бяла книга: https://tokenomics.liquidium.fi Изследовател на блокове: https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN Купете LIQUIDIUM сега!

Токеномика и анализ на цената за LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.83M $ 21.83M $ 21.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M Рекорд за всички времена: $ 0.496 $ 0.496 $ 0.496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 Текуща цена: $ 0.1825 $ 0.1825 $ 0.1825 Научете повече за цената на LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Токеномика на LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIQUIDIUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIQUIDIUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIQUIDIUM, разгледайте цената в реално време на токените LIQUIDIUM!

