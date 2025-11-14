Токеномика на LINEA (LINEA)

Токеномика на LINEA (LINEA)

Открийте ключова информация за LINEA (LINEA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:26:34 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за LINEA (LINEA)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LINEA (LINEA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 169.68M
$ 169.68M$ 169.68M
Общо предлагане:
$ 72.01B
$ 72.01B$ 72.01B
Циркулиращо предлагане:
$ 15.48B
$ 15.48B$ 15.48B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 789.23M
$ 789.23M$ 789.23M
Рекорд за всички времена:
$ 0.06192
$ 0.06192$ 0.06192
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389
Текуща цена:
$ 0.01096
$ 0.01096$ 0.01096

Информация за LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Официален уебсайт:
https://linea.build/association
Бяла книга:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Изследовател на блокове:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Токеномика на LINEA (LINEA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на LINEA (LINEA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой LINEA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой LINEA токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на LINEA, разгледайте цената в реално време на токените LINEA!

Как да купя LINEA

Интересувате се да добавите LINEA (LINEA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LINEA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на LINEA (LINEA)

Анализирането на историята на цените на LINEA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за LINEA

Искате ли да знаете какъв път може да поеме LINEA? Нашата страница за прогноза за цената LINEA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност