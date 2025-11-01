Какво е LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA се предлага на MEXC



Освен това можете:

- Проверете LINEA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за LINEA в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано LINEA купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за LINEA (USD)

Колко ще струва LINEA (LINEA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от LINEA (LINEA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години?

Проверете прогнозата за цената за LINEA сега!

Токеномика на LINEA (LINEA)

Разбирането на токеномиката на LINEA (LINEA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LINEA сега!

Как да купя LINEA (LINEA)

Търсите как да купите LINEA? Процесът е лесен и безпроблемен!

LINEA към местни валути

LINEA ресурс

За по-задълбочено разбиране на LINEA, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно LINEA Колко струва LINEA (LINEA) днес? Цената в реално време на LINEA в USD е 0.01223 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на LINEA към USD? $ 0.01223 . Проверете Текущата цена на LINEA към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на LINEA? Пазарната капитализация за LINEA е $ 189.35M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на LINEA? Циркулиращото предлагане на LINEA е 15.48B USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LINEA? LINEA постигна ATH цена от 0.04657278430753583 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LINEA? LINEA достигна ATL цена от 0.007196492054667389 USD . Какъв е обемът на търговията на LINEA? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LINEA е $ 1.09M USD . Ще се повиши ли LINEA тази година? LINEA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LINEA за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за LINEA (LINEA)

