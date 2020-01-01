Токеномика на iMe Lab (LIME) Открийте ключова информация за iMe Lab (LIME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за iMe Lab (LIME) iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Официален уебсайт: https://imem.app/ Бяла книга: https://imem.gitbook.io/faq-eng Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Купете LIME сега!

Токеномика и анализ на цената за iMe Lab (LIME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за iMe Lab (LIME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.74M $ 7.74M $ 7.74M Общо предлагане: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Циркулиращо предлагане: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.22M $ 10.22M $ 10.22M Рекорд за всички времена: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Текуща цена: $ 0.01026 $ 0.01026 $ 0.01026 Научете повече за цената на iMe Lab (LIME)

Токеномика на iMe Lab (LIME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на iMe Lab (LIME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIME, разгледайте цената в реално време на токените LIME!

Как да купя LIME Интересувате се да добавите iMe Lab (LIME) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LIME, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LIME в MEXC сега!

История на цените на iMe Lab (LIME) Анализирането на историята на цените на LIME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LIME сега!

Прогноза за цената за LIME Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIME? Нашата страница за прогноза за цената LIME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIME сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!