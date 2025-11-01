БорсаDEX+
Цената в реално време на Bitlight Labs днес е 1.8328 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LIGHT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LIGHT в MEXC сега.

Bitlight Labs Лого

Bitlight Labs цена(LIGHT)

1 LIGHT към USD - цена в реално време:

$1.8328
-1.64%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:32:02 (UTC+8)

Информация за цената за Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.8143
24-часов нисък
$ 2.0357
24-часов висок

$ 1.8143
$ 2.0357
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-0.40%

-1.64%

-18.57%

-18.57%

Цената в реално време за Bitlight Labs (LIGHT) е$ 1.8328. През последните 24 часа LIGHT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.8143 до най-висока стойност $ 2.0357, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIGHT е $ 2.619557835411834, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.5392876430024418.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIGHT има промяна от -0.40% за последния час, -1.64% за 24 часа и -18.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitlight Labs (LIGHT)

No.355

$ 78.91M
$ 135.42K
$ 769.78M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Bitlight Labs е $ 78.91M, като 24-часовият обем на търговията е $ 135.42K. Циркулиращото предлагане на LIGHT е 43.06M, като общото предлагане е 420000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 769.78M.

История на цените за Bitlight Labs (LIGHT) USD

Проследете промените в цените за Bitlight Labs днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.030559-1.64%
30 дни$ +0.6921+60.67%
60 дни$ +1.7328+1,732.80%
90 дни$ +1.7328+1,732.80%
Bitlight Labs Промяна на цената днес

Днес LIGHT регистрира промяна от $ -0.030559 (-1.64%), отразяваща последната му пазарна активност.

Bitlight Labs 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.6921 (+60.67%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Bitlight Labs 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LIGHT отбеляза промяна на $ +1.7328 (+1,732.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Bitlight Labs 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +1.7328 (+1,732.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Bitlight Labs (LIGHT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Bitlight Labs сега.

Какво е Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Bitlight Labs инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LIGHT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Bitlight Labs в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Bitlight Labs купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Bitlight Labs (USD)

Колко ще струва Bitlight Labs (LIGHT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bitlight Labs (LIGHT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bitlight Labs.

Проверете прогнозата за цената за Bitlight Labs сега!

Токеномика на Bitlight Labs (LIGHT)

Разбирането на токеномиката на Bitlight Labs (LIGHT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LIGHT сега!

Как да купя Bitlight Labs (LIGHT)

Търсите как да купите Bitlight Labs? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Bitlight Labs от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LIGHT към местни валути

1 Bitlight Labs(LIGHT) към VND
48,230.132
1 Bitlight Labs(LIGHT) към AUD
A$2.804184
1 Bitlight Labs(LIGHT) към GBP
1.392928
1 Bitlight Labs(LIGHT) към EUR
1.576208
1 Bitlight Labs(LIGHT) към USD
$1.8328
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MYR
RM7.679432
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TRY
77.06924
1 Bitlight Labs(LIGHT) към JPY
¥282.2512
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ARS
ARS$2,660.070936
1 Bitlight Labs(LIGHT) към RUB
148.071912
1 Bitlight Labs(LIGHT) към INR
162.75264
1 Bitlight Labs(LIGHT) към IDR
Rp30,546.654448
1 Bitlight Labs(LIGHT) към PHP
107.622016
1 Bitlight Labs(LIGHT) към EGP
￡E.86.563144
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BRL
R$9.842136
1 Bitlight Labs(LIGHT) към CAD
C$2.56592
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BDT
224.188096
1 Bitlight Labs(LIGHT) към NGN
2,652.373176
1 Bitlight Labs(LIGHT) към COP
$7,103.859488
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ZAR
R.31.780752
1 Bitlight Labs(LIGHT) към UAH
76.88596
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TZS
T.Sh.4,514.27804
1 Bitlight Labs(LIGHT) към VES
Bs405.0488
1 Bitlight Labs(LIGHT) към CLP
$1,726.4976
1 Bitlight Labs(LIGHT) към PKR
Rs514.815192
1 Bitlight Labs(LIGHT) към KZT
971.274032
1 Bitlight Labs(LIGHT) към THB
฿59.401048
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TWD
NT$56.395256
1 Bitlight Labs(LIGHT) към AED
د.إ6.726376
1 Bitlight Labs(LIGHT) към CHF
Fr1.46624
1 Bitlight Labs(LIGHT) към HKD
HK$14.240856
1 Bitlight Labs(LIGHT) към AMD
֏701.41256
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MAD
.د.م16.9534
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MXN
$34.035096
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SAR
ريال6.873
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ETB
Br282.654416
1 Bitlight Labs(LIGHT) към KES
KSh236.779432
1 Bitlight Labs(LIGHT) към JOD
د.أ1.2994552
1 Bitlight Labs(LIGHT) към PLN
6.763032
1 Bitlight Labs(LIGHT) към RON
лв8.082648
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SEK
kr17.4116
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BGN
лв3.097432
1 Bitlight Labs(LIGHT) към HUF
Ft616.682216
1 Bitlight Labs(LIGHT) към CZK
38.690408
1 Bitlight Labs(LIGHT) към KWD
د.ك0.5608368
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ILS
5.9566
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BOB
Bs12.664648
1 Bitlight Labs(LIGHT) към AZN
3.11576
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TJS
SM16.880088
1 Bitlight Labs(LIGHT) към GEL
4.966888
1 Bitlight Labs(LIGHT) към AOA
Kz1,679.926152
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BHD
.د.ب0.6891328
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BMD
$1.8328
1 Bitlight Labs(LIGHT) към DKK
kr11.858216
1 Bitlight Labs(LIGHT) към HNL
L48.239296
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MUR
83.832272
1 Bitlight Labs(LIGHT) към NAD
$31.670784
1 Bitlight Labs(LIGHT) към NOK
kr18.547936
1 Bitlight Labs(LIGHT) към NZD
$3.189072
1 Bitlight Labs(LIGHT) към PAB
B/.1.8328
1 Bitlight Labs(LIGHT) към PGK
K7.716088
1 Bitlight Labs(LIGHT) към QAR
ر.ق6.671392
1 Bitlight Labs(LIGHT) към RSD
дин.186.39576
1 Bitlight Labs(LIGHT) към UZS
soʻm22,081.922632
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ALL
L153.606968
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ANG
ƒ3.280712
1 Bitlight Labs(LIGHT) към AWG
ƒ3.280712
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BBD
$3.6656
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BAM
KM3.079104
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BIF
Fr5,421.4224
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BND
$2.38264
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BSD
$1.8328
1 Bitlight Labs(LIGHT) към JMD
$294.457648
1 Bitlight Labs(LIGHT) към KHR
7,360.634768
1 Bitlight Labs(LIGHT) към KMF
Fr780.7728
1 Bitlight Labs(LIGHT) към LAK
39,843.477464
1 Bitlight Labs(LIGHT) към LKR
රු558.600784
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MDL
L30.97432
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MGA
Ar8,255.8476
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MOP
P14.680728
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MVR
28.04184
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MWK
MK3,181.942408
1 Bitlight Labs(LIGHT) към MZN
MT117.11592
1 Bitlight Labs(LIGHT) към NPR
रु260.220944
1 Bitlight Labs(LIGHT) към PYG
12,998.2176
1 Bitlight Labs(LIGHT) към RWF
Fr2,663.0584
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SBD
$15.083944
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SCR
25.439264
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SRD
$70.5628
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SVC
$16.037
1 Bitlight Labs(LIGHT) към SZL
L31.79908
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TMT
m6.4148
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TND
د.ت5.3829336
1 Bitlight Labs(LIGHT) към TTD
$12.408056
1 Bitlight Labs(LIGHT) към UGX
Sh6,385.4752
1 Bitlight Labs(LIGHT) към XAF
Fr1,042.8632
1 Bitlight Labs(LIGHT) към XCD
$4.94856
1 Bitlight Labs(LIGHT) към XOF
Fr1,042.8632
1 Bitlight Labs(LIGHT) към XPF
Fr188.7784
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BWP
P24.632832
1 Bitlight Labs(LIGHT) към BZD
$3.683928
1 Bitlight Labs(LIGHT) към CVE
$174.647512
1 Bitlight Labs(LIGHT) към DJF
Fr324.4056
1 Bitlight Labs(LIGHT) към DOP
$117.464152
1 Bitlight Labs(LIGHT) към DZD
د.ج238.209016
1 Bitlight Labs(LIGHT) към FJD
$4.142128
1 Bitlight Labs(LIGHT) към GNF
Fr15,936.196
1 Bitlight Labs(LIGHT) към GTQ
Q14.057576
1 Bitlight Labs(LIGHT) към GYD
$383.824976
1 Bitlight Labs(LIGHT) към ISK
kr229.1

Bitlight Labs ресурс

За по-задълбочено разбиране на Bitlight Labs, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Bitlight Labs
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Bitlight Labs

Колко струва Bitlight Labs (LIGHT) днес?
Цената в реално време на LIGHT в USD е 1.8328 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LIGHT към USD?
Текущата цена на LIGHT към USD е $ 1.8328. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bitlight Labs?
Пазарната капитализация за LIGHT е $ 78.91M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LIGHT?
Циркулиращото предлагане на LIGHT е 43.06M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LIGHT?
LIGHT постигна ATH цена от 2.619557835411834 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LIGHT?
LIGHT достигна ATL цена от 0.5392876430024418 USD.
Какъв е обемът на търговията на LIGHT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LIGHT е $ 135.42K USD.
Ще се повиши ли LIGHT тази година?
LIGHT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LIGHT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Bitlight Labs (LIGHT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

