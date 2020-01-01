Токеномика на Life Crypto (LIFE) Открийте ключова информация за Life Crypto (LIFE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Life Crypto (LIFE) LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Официален уебсайт: https://www.lifecrypto.life/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Купете LIFE сега!

Токеномика и анализ на цената за Life Crypto (LIFE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Life Crypto (LIFE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 131.93K $ 131.93K $ 131.93K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (оценка при пълна реализация): $ 501.40K $ 501.40K $ 501.40K Рекорд за всички времена: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Текуща цена: $ 0.00005014 $ 0.00005014 $ 0.00005014 Научете повече за цената на Life Crypto (LIFE)

Токеномика на Life Crypto (LIFE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Life Crypto (LIFE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIFE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIFE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIFE, разгледайте цената в реално време на токените LIFE!

Как да купя LIFE Интересувате се да добавите Life Crypto (LIFE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LIFE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LIFE в MEXC сега!

История на цените на Life Crypto (LIFE) Анализирането на историята на цените на LIFE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LIFE сега!

Прогноза за цената за LIFE Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIFE? Нашата страница за прогноза за цената LIFE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIFE сега!

