Информация за LIF3 (LIF3) Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. Официален уебсайт: https://lif3.com/ Бяла книга: https://docs.lif3.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c Купете LIF3 сега!

Токеномика и анализ на цената за LIF3 (LIF3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LIF3 (LIF3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 92.61M $ 92.61M $ 92.61M Рекорд за всички времена: $ 0.018888 $ 0.018888 $ 0.018888 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 Текуща цена: $ 0.010419 $ 0.010419 $ 0.010419 Научете повече за цената на LIF3 (LIF3)

Токеномика на LIF3 (LIF3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LIF3 (LIF3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIF3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIF3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIF3, разгледайте цената в реално време на токените LIF3!

Как да купя LIF3 Интересувате се да добавите LIF3 (LIF3) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LIF3, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LIF3 в MEXC сега!

История на цените на LIF3 (LIF3) Анализирането на историята на цените на LIF3 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LIF3 сега!

Прогноза за цената за LIF3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIF3? Нашата страница за прогноза за цената LIF3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIF3 сега!

