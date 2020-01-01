Токеномика на Libes Token (LIBS) Открийте ключова информация за Libes Token (LIBS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Libes Token (LIBS) Libes is an NFT distribution platform built to expand the economics and value of eSports itself. Официален уебсайт: https://libes.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x187C303c6DC2E7237f0c02eD628FE4182a209309

Токеномика и анализ на цената за Libes Token (LIBS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Libes Token (LIBS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00045 $ 0.00045 $ 0.00045 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000007 $ 0.00000007 $ 0.00000007 Научете повече за цената на Libes Token (LIBS)

Токеномика на Libes Token (LIBS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Libes Token (LIBS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIBS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIBS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIBS, разгледайте цената в реално време на токените LIBS!

