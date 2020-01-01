Токеномика на Torch of Liberty (LIBERTY) Открийте ключова информация за Torch of Liberty (LIBERTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Torch of Liberty (LIBERTY) $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Официален уебсайт: https://torchofliberty.global/ Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Купете LIBERTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Torch of Liberty (LIBERTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Torch of Liberty (LIBERTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.66M $ 96.66M $ 96.66M Рекорд за всички времена: $ 0.12615 $ 0.12615 $ 0.12615 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Текуща цена: $ 0.09666 $ 0.09666 $ 0.09666 Научете повече за цената на Torch of Liberty (LIBERTY)

Токеномика на Torch of Liberty (LIBERTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Torch of Liberty (LIBERTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIBERTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIBERTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIBERTY, разгледайте цената в реално време на токените LIBERTY!

История на цените на Torch of Liberty (LIBERTY) Анализирането на историята на цените на LIBERTY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LIBERTY сега!

Прогноза за цената за LIBERTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIBERTY? Нашата страница за прогноза за цената LIBERTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIBERTY сега!

