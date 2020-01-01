Токеномика на Legacy Network (LGCT) Открийте ключова информация за Legacy Network (LGCT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Legacy Network (LGCT) Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Официален уебсайт: https://www.legacynetwork.io/ Бяла книга: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Купете LGCT сега!

Токеномика и анализ на цената за Legacy Network (LGCT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Legacy Network (LGCT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 181.43M Общо предлагане: $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 106.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 512.82M Рекорд за всички времена: $ 2.236 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.7988833348798597 Текуща цена: $ 1.7094 Научете повече за цената на Legacy Network (LGCT)

Токеномика на Legacy Network (LGCT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Legacy Network (LGCT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LGCT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LGCT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LGCT, разгледайте цената в реално време на токените LGCT!

Как да купя LGCT Интересувате се да добавите Legacy Network (LGCT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LGCT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LGCT в MEXC сега!

История на цените на Legacy Network (LGCT) Анализирането на историята на цените на LGCT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LGCT сега!

Прогноза за цената за LGCT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LGCT? Нашата страница за прогноза за цената LGCT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LGCT сега!

