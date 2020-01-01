Токеномика на Logistic Fundamental (LF1) Открийте ключова информация за Logistic Fundamental (LF1), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Logistic Fundamental (LF1) The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers. Официален уебсайт: https://www.lf-foundation.com/ Бяла книга: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf Изследовател на блокове: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 Купете LF1 сега!

Токеномика и анализ на цената за Logistic Fundamental (LF1) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Logistic Fundamental (LF1), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 223,808.03 $ 223,808.03 $ 223,808.03 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.002029 $ 0.002029 $ 0.002029 Научете повече за цената на Logistic Fundamental (LF1)

Токеномика на Logistic Fundamental (LF1): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Logistic Fundamental (LF1) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LF1 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LF1 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LF1, разгледайте цената в реално време на токените LF1!

Как да купя LF1 Интересувате се да добавите Logistic Fundamental (LF1) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LF1, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LF1 в MEXC сега!

История на цените на Logistic Fundamental (LF1) Анализирането на историята на цените на LF1 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LF1 сега!

Прогноза за цената за LF1 Искате ли да знаете какъв път може да поеме LF1? Нашата страница за прогноза за цената LF1 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LF1 сега!

