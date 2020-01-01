Токеномика на Logistic Fundamental (LF1)
Информация за Logistic Fundamental (LF1)
The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.
Токеномика и анализ на цената за Logistic Fundamental (LF1)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Logistic Fundamental (LF1), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Logistic Fundamental (LF1): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Logistic Fundamental (LF1) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LF1 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LF1 токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LF1, разгледайте цената в реално време на токените LF1!
История на цените на Logistic Fundamental (LF1)
Анализирането на историята на цените на LF1 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за LF1
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LF1? Нашата страница за прогноза за цената LF1 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
