Информация за Letit Trade (LETIT) Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Официален уебсайт: https://letit.ai Бяла книга: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Купете LETIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Letit Trade (LETIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Letit Trade (LETIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Рекорд за всички времена: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Текуща цена: $ 0.02404 $ 0.02404 $ 0.02404 Научете повече за цената на Letit Trade (LETIT)

Токеномика на Letit Trade (LETIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Letit Trade (LETIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LETIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LETIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LETIT, разгледайте цената в реално време на токените LETIT!

Как да купя LETIT Интересувате се да добавите Letit Trade (LETIT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LETIT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LETIT в MEXC сега!

История на цените на Letit Trade (LETIT) Анализирането на историята на цените на LETIT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LETIT сега!

Прогноза за цената за LETIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LETIT? Нашата страница за прогноза за цената LETIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LETIT сега!

