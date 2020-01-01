Токеномика на Litecoin Mascot (LESTER) Открийте ключова информация за Litecoin Mascot (LESTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Litecoin Mascot (LESTER) LESTER is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://lester.vip Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Купете LESTER сега!

Токеномика и анализ на цената за Litecoin Mascot (LESTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Litecoin Mascot (LESTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 892.70K $ 892.70K $ 892.70K Рекорд за всички времена: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Текуща цена: $ 0.0008927 $ 0.0008927 $ 0.0008927 Научете повече за цената на Litecoin Mascot (LESTER)

Токеномика на Litecoin Mascot (LESTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Litecoin Mascot (LESTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LESTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LESTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LESTER, разгледайте цената в реално време на токените LESTER!

Как да купя LESTER Интересувате се да добавите Litecoin Mascot (LESTER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LESTER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LESTER в MEXC сега!

История на цените на Litecoin Mascot (LESTER) Анализирането на историята на цените на LESTER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LESTER сега!

Прогноза за цената за LESTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме LESTER? Нашата страница за прогноза за цената LESTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LESTER сега!

