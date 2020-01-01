Токеномика на Galileo Protocol (LEOX) Открийте ключова информация за Galileo Protocol (LEOX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Официален уебсайт: https://www.galileoprotocol.io Бяла книга: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Купете LEOX сега!

Токеномика и анализ на цената за Galileo Protocol (LEOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Galileo Protocol (LEOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.21M $ 9.21M $ 9.21M Рекорд за всички времена: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Текуща цена: $ 0.0614 $ 0.0614 $ 0.0614 Научете повече за цената на Galileo Protocol (LEOX)

Токеномика на Galileo Protocol (LEOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Galileo Protocol (LEOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEOX, разгледайте цената в реално време на токените LEOX!

Как да купя LEOX Интересувате се да добавите Galileo Protocol (LEOX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LEOX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LEOX в MEXC сега!

История на цените на Galileo Protocol (LEOX) Анализирането на историята на цените на LEOX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LEOX сега!

Прогноза за цената за LEOX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEOX? Нашата страница за прогноза за цената LEOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEOX сега!

