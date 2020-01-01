Токеномика на Love Earn Enjoy (LEE) Открийте ключова информация за Love Earn Enjoy (LEE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Love Earn Enjoy (LEE) Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences. Официален уебсайт: https://cheelee.io/ Бяла книга: https://cheelee.io/pdf/WP_eng.pdf?v=1682408299963 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xE37DbF20A4fFf3B88233e456355dc49B76B6fe19 Купете LEE сега!

Токеномика и анализ на цената за Love Earn Enjoy (LEE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Love Earn Enjoy (LEE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.05B $ 15.05B $ 15.05B Рекорд за всички времена: $ 4.999 $ 4.999 $ 4.999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 $ 0.6890666926565885 Текуща цена: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Научете повече за цената на Love Earn Enjoy (LEE)

Токеномика на Love Earn Enjoy (LEE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Love Earn Enjoy (LEE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEE, разгледайте цената в реално време на токените LEE!

Как да купя LEE Интересувате се да добавите Love Earn Enjoy (LEE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LEE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LEE в MEXC сега!

История на цените на Love Earn Enjoy (LEE) Анализирането на историята на цените на LEE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LEE сега!

Прогноза за цената за LEE Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEE? Нашата страница за прогноза за цената LEE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEE сега!

