Информация за Lido DAO (LDO) Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Официален уебсайт: https://lido.fi/ Бяла книга: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Купете LDO сега!

Токеномика и анализ на цената за Lido DAO (LDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lido DAO (LDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 895.89M $ 895.89M $ 895.89M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Текуща цена: $ 1.117 $ 1.117 $ 1.117 Научете повече за цената на Lido DAO (LDO)

Токеномика на Lido DAO (LDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lido DAO (LDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LDO, разгледайте цената в реално време на токените LDO!

Как да купя LDO Интересувате се да добавите Lido DAO (LDO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LDO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LDO в MEXC сега!

История на цените на Lido DAO (LDO) Анализирането на историята на цените на LDO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LDO сега!

Прогноза за цената за LDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме LDO? Нашата страница за прогноза за цената LDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LDO сега!

