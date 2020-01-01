Токеномика на Lion Cat (LCAT) Открийте ключова информация за Lion Cat (LCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Официален уебсайт: https://lioncat.meme Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Купете LCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Lion Cat (LCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lion Cat (LCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Общо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Циркулиращо предлагане: $ 447.75M $ 447.75M $ 447.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Рекорд за всички времена: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 Текуща цена: $ 0.01323 $ 0.01323 $ 0.01323 Научете повече за цената на Lion Cat (LCAT)

Токеномика на Lion Cat (LCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lion Cat (LCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LCAT, разгледайте цената в реално време на токените LCAT!

История на цените на Lion Cat (LCAT) Анализирането на историята на цените на LCAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LCAT сега!

Прогноза за цената за LCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LCAT? Нашата страница за прогноза за цената LCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LCAT сега!

