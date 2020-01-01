Токеномика на Lybra Finance (LBR) Открийте ключова информация за Lybra Finance (LBR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lybra Finance (LBR) The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. Официален уебсайт: https://lybra.finance/ Бяла книга: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 Купете LBR сега!

Токеномика и анализ на цената за Lybra Finance (LBR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lybra Finance (LBR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Рекорд за всички времена: $ 9 $ 9 $ 9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 Текуща цена: $ 0.02608 $ 0.02608 $ 0.02608 Научете повече за цената на Lybra Finance (LBR)

Токеномика на Lybra Finance (LBR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lybra Finance (LBR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LBR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LBR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LBR, разгледайте цената в реално време на токените LBR!

История на цените на Lybra Finance (LBR) Анализирането на историята на цените на LBR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LBR сега!

Прогноза за цената за LBR Искате ли да знаете какъв път може да поеме LBR? Нашата страница за прогноза за цената LBR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LBR сега!

