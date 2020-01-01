Токеномика на Libertum (LBM) Открийте ключова информация за Libertum (LBM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Libertum (LBM) Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Официален уебсайт: https://www.libertum.io/ Бяла книга: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b

Токеномика и анализ на цената за Libertum (LBM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Libertum (LBM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Рекорд за всички времена: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 Текуща цена: $ 0.0222 $ 0.0222 $ 0.0222 Научете повече за цената на Libertum (LBM)

Токеномика на Libertum (LBM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Libertum (LBM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LBM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LBM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LBM, разгледайте цената в реално време на токените LBM!

История на цените на Libertum (LBM) Анализирането на историята на цените на LBM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LBM сега!

Прогноза за цената за LBM Искате ли да знаете какъв път може да поеме LBM? Нашата страница за прогноза за цената LBM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LBM сега!

