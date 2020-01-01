Токеномика на LBRY Credits (LBC) Открийте ключова информация за LBRY Credits (LBC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LBRY Credits (LBC) LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Официален уебсайт: https://lbry.com/ Бяла книга: https://lbry.tech Изследовател на блокове: https://explorer.lbry.com Купете LBC сега!

Токеномика и анализ на цената за LBRY Credits (LBC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LBRY Credits (LBC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 815.83K $ 815.83K $ 815.83K Общо предлагане: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Циркулиращо предлагане: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Рекорд за всички времена: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Текуща цена: $ 0.001247 $ 0.001247 $ 0.001247 Научете повече за цената на LBRY Credits (LBC)

Токеномика на LBRY Credits (LBC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LBRY Credits (LBC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LBC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LBC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LBC, разгледайте цената в реално време на токените LBC!

Как да купя LBC Интересувате се да добавите LBRY Credits (LBC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LBC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LBC в MEXC сега!

История на цените на LBRY Credits (LBC) Анализирането на историята на цените на LBC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LBC сега!

Прогноза за цената за LBC Искате ли да знаете какъв път може да поеме LBC? Нашата страница за прогноза за цената LBC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LBC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!