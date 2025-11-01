БорсаDEX+
Цената в реално време на Lemmy The Bat днес е 0.00000735 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LBAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LBAI в MEXC сега.

Lemmy The Bat цена(LBAI)

1 LBAI към USD - цена в реално време:

$0.00000735
$0.00000735$0.00000735
-0.94%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:01:43 (UTC+8)

Информация за цената за Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000637
$ 0.00000637$ 0.00000637
24-часов нисък
$ 0.00000774
$ 0.00000774$ 0.00000774
24-часов висок

$ 0.00000637
$ 0.00000637$ 0.00000637

$ 0.00000774
$ 0.00000774$ 0.00000774

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

+0.13%

-0.94%

-18.97%

-18.97%

Цената в реално време за Lemmy The Bat (LBAI) е$ 0.00000735. През последните 24 часа LBAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000637 до най-висока стойност $ 0.00000774, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LBAI е $ 0.000142961223304784, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000000069696303443.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LBAI има промяна от +0.13% за последния час, -0.94% за 24 часа и -18.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lemmy The Bat (LBAI)

No.2525

$ 507.15K
$ 507.15K$ 507.15K

$ 38.69K
$ 38.69K$ 38.69K

$ 507.15K
$ 507.15K$ 507.15K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Lemmy The Bat е $ 507.15K, като 24-часовият обем на търговията е $ 38.69K. Циркулиращото предлагане на LBAI е 69.00B, като общото предлагане е 69000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 507.15K.

История на цените за Lemmy The Bat (LBAI) USD

Проследете промените в цените за Lemmy The Bat днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000000697-0.94%
30 дни$ -0.00001779-70.77%
60 дни$ -0.00002655-78.32%
90 дни$ -0.00004265-85.30%
Lemmy The Bat Промяна на цената днес

Днес LBAI регистрира промяна от $ -0.0000000697 (-0.94%), отразяваща последната му пазарна активност.

Lemmy The Bat 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00001779 (-70.77%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Lemmy The Bat 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LBAI отбеляза промяна на $ -0.00002655 (-78.32%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Lemmy The Bat 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00004265 (-85.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Lemmy The Bat (LBAI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Lemmy The Bat сега.

Какво е Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Lemmy The Bat инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LBAI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Lemmy The Bat в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Lemmy The Bat купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Lemmy The Bat (USD)

Колко ще струва Lemmy The Bat (LBAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lemmy The Bat (LBAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lemmy The Bat.

Проверете прогнозата за цената за Lemmy The Bat сега!

Токеномика на Lemmy The Bat (LBAI)

Разбирането на токеномиката на Lemmy The Bat (LBAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LBAI сега!

Как да купя Lemmy The Bat (LBAI)

Търсите как да купите Lemmy The Bat? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Lemmy The Bat от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LBAI към местни валути

1 Lemmy The Bat(LBAI) към VND
0.19341525
1 Lemmy The Bat(LBAI) към AUD
A$0.000011172
1 Lemmy The Bat(LBAI) към GBP
0.000005586
1 Lemmy The Bat(LBAI) към EUR
0.000006321
1 Lemmy The Bat(LBAI) към USD
$0.00000735
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MYR
RM0.0000307965
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TRY
0.0003090675
1 Lemmy The Bat(LBAI) към JPY
¥0.0011319
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ARS
ARS$0.0106521345
1 Lemmy The Bat(LBAI) към RUB
0.00059388
1 Lemmy The Bat(LBAI) към INR
0.00065268
1 Lemmy The Bat(LBAI) към IDR
Rp0.122499951
1 Lemmy The Bat(LBAI) към PHP
0.0004315185
1 Lemmy The Bat(LBAI) към EGP
￡E.0.0003471405
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BRL
R$0.0000394695
1 Lemmy The Bat(LBAI) към CAD
C$0.00001029
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BDT
0.000899052
1 Lemmy The Bat(LBAI) към NGN
0.0106366995
1 Lemmy The Bat(LBAI) към COP
$0.02837835
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ZAR
R.0.0001273755
1 Lemmy The Bat(LBAI) към UAH
0.0003083325
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TZS
T.Sh.0.0181034175
1 Lemmy The Bat(LBAI) към VES
Bs0.00162435
1 Lemmy The Bat(LBAI) към CLP
$0.0069237
1 Lemmy The Bat(LBAI) към PKR
Rs0.0020645415
1 Lemmy The Bat(LBAI) към KZT
0.003895059
1 Lemmy The Bat(LBAI) към THB
฿0.0002382135
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TWD
NT$0.000226086
1 Lemmy The Bat(LBAI) към AED
د.إ0.0000269745
1 Lemmy The Bat(LBAI) към CHF
Fr0.00000588
1 Lemmy The Bat(LBAI) към HKD
HK$0.0000571095
1 Lemmy The Bat(LBAI) към AMD
֏0.002812845
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MAD
.د.م0.0000679875
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MXN
$0.000136416
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SAR
ريال0.0000275625
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ETB
Br0.001133517
1 Lemmy The Bat(LBAI) към KES
KSh0.0009495465
1 Lemmy The Bat(LBAI) към JOD
د.أ0.00000521115
1 Lemmy The Bat(LBAI) към PLN
0.0000271215
1 Lemmy The Bat(LBAI) към RON
лв0.00003234
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SEK
kr0.0000697515
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BGN
лв0.0000124215
1 Lemmy The Bat(LBAI) към HUF
Ft0.002472246
1 Lemmy The Bat(LBAI) към CZK
0.000155085
1 Lemmy The Bat(LBAI) към KWD
د.ك0.0000022491
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ILS
0.0000238875
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BOB
Bs0.0000507885
1 Lemmy The Bat(LBAI) към AZN
0.000012495
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TJS
SM0.0000676935
1 Lemmy The Bat(LBAI) към GEL
0.0000199185
1 Lemmy The Bat(LBAI) към AOA
Kz0.0067369365
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BHD
.د.ب0.0000027636
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BMD
$0.00000735
1 Lemmy The Bat(LBAI) към DKK
kr0.0000475545
1 Lemmy The Bat(LBAI) към HNL
L0.000193452
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MUR
0.000336189
1 Lemmy The Bat(LBAI) към NAD
$0.000127008
1 Lemmy The Bat(LBAI) към NOK
kr0.000074382
1 Lemmy The Bat(LBAI) към NZD
$0.000012789
1 Lemmy The Bat(LBAI) към PAB
B/.0.00000735
1 Lemmy The Bat(LBAI) към PGK
K0.0000309435
1 Lemmy The Bat(LBAI) към QAR
ر.ق0.000026754
1 Lemmy The Bat(LBAI) към RSD
дин.0.000746907
1 Lemmy The Bat(LBAI) към UZS
soʻm0.0885541965
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ALL
L0.0006160035
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ANG
ƒ0.0000131565
1 Lemmy The Bat(LBAI) към AWG
ƒ0.0000131565
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BBD
$0.0000147
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BAM
KM0.000012348
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BIF
Fr0.0217413
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BND
$0.000009555
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BSD
$0.00000735
1 Lemmy The Bat(LBAI) към JMD
$0.001180851
1 Lemmy The Bat(LBAI) към KHR
0.029518041
1 Lemmy The Bat(LBAI) към KMF
Fr0.0031311
1 Lemmy The Bat(LBAI) към LAK
0.1597826055
1 Lemmy The Bat(LBAI) към LKR
රු0.002240133
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MDL
L0.000124215
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MGA
Ar0.033108075
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MOP
P0.0000588735
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MVR
0.000112455
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MWK
MK0.0127604085
1 Lemmy The Bat(LBAI) към MZN
MT0.000469665
1 Lemmy The Bat(LBAI) към NPR
रु0.001043553
1 Lemmy The Bat(LBAI) към PYG
0.0521262
1 Lemmy The Bat(LBAI) към RWF
Fr0.01067955
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SBD
$0.0000604905
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SCR
0.000102018
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SRD
$0.000282975
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SVC
$0.0000643125
1 Lemmy The Bat(LBAI) към SZL
L0.0001275225
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TMT
m0.000025725
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TND
د.ت0.00002158695
1 Lemmy The Bat(LBAI) към TTD
$0.0000497595
1 Lemmy The Bat(LBAI) към UGX
Sh0.0256074
1 Lemmy The Bat(LBAI) към XAF
Fr0.0041748
1 Lemmy The Bat(LBAI) към XCD
$0.000019845
1 Lemmy The Bat(LBAI) към XOF
Fr0.0041748
1 Lemmy The Bat(LBAI) към XPF
Fr0.00075705
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BWP
P0.000098784
1 Lemmy The Bat(LBAI) към BZD
$0.0000147735
1 Lemmy The Bat(LBAI) към CVE
$0.0007003815
1 Lemmy The Bat(LBAI) към DJF
Fr0.0013083
1 Lemmy The Bat(LBAI) към DOP
$0.0004710615
1 Lemmy The Bat(LBAI) към DZD
د.ج0.0009552795
1 Lemmy The Bat(LBAI) към FJD
$0.000016611
1 Lemmy The Bat(LBAI) към GNF
Fr0.06390825
1 Lemmy The Bat(LBAI) към GTQ
Q0.0000563745
1 Lemmy The Bat(LBAI) към GYD
$0.001539237
1 Lemmy The Bat(LBAI) към ISK
kr0.00091875

Lemmy The Bat ресурс

За по-задълбочено разбиране на Lemmy The Bat, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Lemmy The Bat
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Lemmy The Bat

Колко струва Lemmy The Bat (LBAI) днес?
Цената в реално време на LBAI в USD е 0.00000735 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LBAI към USD?
Текущата цена на LBAI към USD е $ 0.00000735. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lemmy The Bat?
Пазарната капитализация за LBAI е $ 507.15K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LBAI?
Циркулиращото предлагане на LBAI е 69.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LBAI?
LBAI постигна ATH цена от 0.000142961223304784 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LBAI?
LBAI достигна ATL цена от 0.000000069696303443 USD.
Какъв е обемът на търговията на LBAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LBAI е $ 38.69K USD.
Ще се повиши ли LBAI тази година?
LBAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LBAI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:01:43 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Lemmy The Bat (LBAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор LBAI-към-USD

Сума

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000735 USD

Търговия на LBAI

LBAI/USDT
$0.00000735
$0.00000735$0.00000735
-0.94%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

