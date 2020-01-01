Токеномика на Lava Network (LAVA) Открийте ключова информация за Lava Network (LAVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lava Network (LAVA) Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Официален уебсайт: https://www.lavanet.xyz/ Бяла книга: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Изследовател на блокове: https://lava.explorers.guru/ Купете LAVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Lava Network (LAVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lava Network (LAVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.59M $ 59.59M $ 59.59M Рекорд за всички времена: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 Текуща цена: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Научете повече за цената на Lava Network (LAVA)

Токеномика на Lava Network (LAVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lava Network (LAVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAVA, разгледайте цената в реално време на токените LAVA!

Как да купя LAVA Интересувате се да добавите Lava Network (LAVA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LAVA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LAVA в MEXC сега!

История на цените на Lava Network (LAVA) Анализирането на историята на цените на LAVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LAVA сега!

Прогноза за цената за LAVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAVA? Нашата страница за прогноза за цената LAVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LAVA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!