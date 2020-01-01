Токеномика на LanLan Cat (LANLAN) Открийте ключова информация за LanLan Cat (LANLAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LanLan Cat (LANLAN) Orange Is The New Cat! Официален уебсайт: https://www.lanlancat.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB Купете LANLAN сега!

Токеномика и анализ на цената за LanLan Cat (LANLAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LanLan Cat (LANLAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.44K $ 72.44K $ 72.44K Общо предлагане: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Циркулиращо предлагане: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.44K $ 72.44K $ 72.44K Рекорд за всички времена: $ 0.003587 $ 0.003587 $ 0.003587 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 Текуща цена: $ 0.00000815 $ 0.00000815 $ 0.00000815 Научете повече за цената на LanLan Cat (LANLAN)

Токеномика на LanLan Cat (LANLAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LanLan Cat (LANLAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LANLAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LANLAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LANLAN, разгледайте цената в реално време на токените LANLAN!

Как да купя LANLAN Интересувате се да добавите LanLan Cat (LANLAN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LANLAN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LANLAN в MEXC сега!

История на цените на LanLan Cat (LANLAN) Анализирането на историята на цените на LANLAN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LANLAN сега!

Прогноза за цената за LANLAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме LANLAN? Нашата страница за прогноза за цената LANLAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LANLAN сега!

