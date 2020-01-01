Токеномика на LAKE (LAK3) Открийте ключова информация за LAKE (LAK3), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LAKE (LAK3) LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Официален уебсайт: https://lak3.io/ Бяла книга: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Купете LAK3 сега!

Токеномика и анализ на цената за LAKE (LAK3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LAKE (LAK3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 215.08M $ 215.08M $ 215.08M Рекорд за всички времена: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Текуща цена: $ 0.2264 $ 0.2264 $ 0.2264 Научете повече за цената на LAKE (LAK3)

Токеномика на LAKE (LAK3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LAKE (LAK3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAK3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAK3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAK3, разгледайте цената в реално време на токените LAK3!

Как да купя LAK3 Интересувате се да добавите LAKE (LAK3) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LAK3, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LAK3 в MEXC сега!

История на цените на LAKE (LAK3) Анализирането на историята на цените на LAK3 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LAK3 сега!

Прогноза за цената за LAK3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAK3? Нашата страница за прогноза за цената LAK3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LAK3 сега!

