Информация за Lair Finance (LAIR) Lair Finance is the cross-chain liquid (re)staking gateway enabling users to compound yields while moving liquidity across L1s. With 66% of Kaia's TVL secured and 4M Line Consumer users onboarded, the protocol extends its ecosystem to Berachain for $BGT and $Bera restaking, alongside integrations with Story, Injective, and Initia. Официален уебсайт: https://lair.fi/ Бяла книга: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper Изследовател на блокове: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0 Купете LAIR сега!

Токеномика и анализ на цената за Lair Finance (LAIR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lair Finance (LAIR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M Рекорд за всички времена: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011299942035217156 $ 0.011299942035217156 $ 0.011299942035217156 Текуща цена: $ 0.01323 $ 0.01323 $ 0.01323 Научете повече за цената на Lair Finance (LAIR)

Токеномика на Lair Finance (LAIR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lair Finance (LAIR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAIR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAIR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAIR, разгледайте цената в реално време на токените LAIR!

История на цените на Lair Finance (LAIR) Анализирането на историята на цените на LAIR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LAIR сега!

Прогноза за цената за LAIR Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAIR? Нашата страница за прогноза за цената LAIR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LAIR сега!

