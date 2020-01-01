Токеномика на Laika (LAIKAL2) Открийте ключова информация за Laika (LAIKAL2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Laika (LAIKAL2) Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Официален уебсайт: https://laikachain.dog/ Бяла книга: https://litepaper.laikachain.dog/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Купете LAIKAL2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Laika (LAIKAL2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Laika (LAIKAL2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M Рекорд за всички времена: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Текуща цена: $ 0.11405 $ 0.11405 $ 0.11405 Научете повече за цената на Laika (LAIKAL2)

Токеномика на Laika (LAIKAL2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Laika (LAIKAL2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAIKAL2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAIKAL2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAIKAL2, разгледайте цената в реално време на токените LAIKAL2!

