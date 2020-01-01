Токеномика на LAIKA (LAIKA) Открийте ключова информация за LAIKA (LAIKA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LAIKA (LAIKA) First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. Официален уебсайт: https://laika.org/ Бяла книга: https://laika.org/whitepaper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Купете LAIKA сега!

Токеномика и анализ на цената за LAIKA (LAIKA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LAIKA (LAIKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Рекорд за всички времена: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001569796620861 $ 0.000001569796620861 $ 0.000001569796620861 Текуща цена: $ 0.00000169 $ 0.00000169 $ 0.00000169 Научете повече за цената на LAIKA (LAIKA)

Токеномика на LAIKA (LAIKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LAIKA (LAIKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAIKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAIKA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAIKA, разгледайте цената в реално време на токените LAIKA!

Как да купя LAIKA Интересувате се да добавите LAIKA (LAIKA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LAIKA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LAIKA в MEXC сега!

История на цените на LAIKA (LAIKA) Анализирането на историята на цените на LAIKA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LAIKA сега!

Прогноза за цената за LAIKA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAIKA? Нашата страница за прогноза за цената LAIKA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LAIKA сега!

