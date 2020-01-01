Токеномика на Milady Meme Coin (LADYS) Открийте ключова информация за Milady Meme Coin (LADYS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Milady Meme Coin (LADYS) LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Официален уебсайт: https://milady.gg Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Купете LADYS сега!

Токеномика и анализ на цената за Milady Meme Coin (LADYS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Milady Meme Coin (LADYS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.56M $ 23.56M $ 23.56M Общо предлагане: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Циркулиращо предлагане: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.49M $ 28.49M $ 28.49M Рекорд за всички времена: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Текуща цена: $ 0.00000003208 $ 0.00000003208 $ 0.00000003208 Научете повече за цената на Milady Meme Coin (LADYS)

Токеномика на Milady Meme Coin (LADYS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Milady Meme Coin (LADYS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LADYS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LADYS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LADYS, разгледайте цената в реално време на токените LADYS!

Как да купя LADYS Интересувате се да добавите Milady Meme Coin (LADYS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LADYS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LADYS в MEXC сега!

История на цените на Milady Meme Coin (LADYS) Анализирането на историята на цените на LADYS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LADYS сега!

Прогноза за цената за LADYS Искате ли да знаете какъв път може да поеме LADYS? Нашата страница за прогноза за цената LADYS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LADYS сега!

