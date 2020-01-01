Токеномика на Kaizen Finance (KZEN) Открийте ключова информация за Kaizen Finance (KZEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kaizen Finance (KZEN) Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Официален уебсайт: https://kaizen.finance Бяла книга: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Купете KZEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Kaizen Finance (KZEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kaizen Finance (KZEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 215.24K $ 215.24K $ 215.24K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 Текуща цена: $ 0.000502 $ 0.000502 $ 0.000502 Научете повече за цената на Kaizen Finance (KZEN)

Токеномика на Kaizen Finance (KZEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kaizen Finance (KZEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KZEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KZEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KZEN, разгледайте цената в реално време на токените KZEN!

Как да купя KZEN Интересувате се да добавите Kaizen Finance (KZEN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KZEN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KZEN в MEXC сега!

История на цените на Kaizen Finance (KZEN) Анализирането на историята на цените на KZEN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KZEN сега!

Прогноза за цената за KZEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме KZEN? Нашата страница за прогноза за цената KZEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KZEN сега!

