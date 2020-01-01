Токеномика на K-POP Click (KPC)

Токеномика на K-POP Click (KPC)

Открийте ключова информация за K-POP Click (KPC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за K-POP Click (KPC)

As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.

Официален уебсайт:
https://www.kpopclick.com/
Изследовател на блокове:
https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53

Токеномика и анализ на цената за K-POP Click (KPC)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за K-POP Click (KPC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
--
----
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
--
----
Рекорд за всички времена:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.003529
$ 0.003529$ 0.003529

Токеномика на K-POP Click (KPC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на K-POP Click (KPC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой KPC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой KPC токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на KPC, разгледайте цената в реално време на токените KPC!

Как да купя KPC

Интересувате се да добавите K-POP Click (KPC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KPC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на K-POP Click (KPC)

Анализирането на историята на цените на KPC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за KPC

Искате ли да знаете какъв път може да поеме KPC? Нашата страница за прогноза за цената KPC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.