Информация за Keep3rV1 (KP3R) Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Официален уебсайт: https://keep3r.network/ Бяла книга: https://docs.keep3r.network/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Купете KP3R сега!

Токеномика и анализ на цената за Keep3rV1 (KP3R) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Keep3rV1 (KP3R), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Текуща цена: $ 5.983 $ 5.983 $ 5.983 Научете повече за цената на Keep3rV1 (KP3R)

Токеномика на Keep3rV1 (KP3R): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Keep3rV1 (KP3R) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KP3R токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KP3R токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KP3R, разгледайте цената в реално време на токените KP3R!

История на цените на Keep3rV1 (KP3R) Анализирането на историята на цените на KP3R помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KP3R сега!

Прогноза за цената за KP3R Искате ли да знаете какъв път може да поеме KP3R? Нашата страница за прогноза за цената KP3R съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KP3R сега!

