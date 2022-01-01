Токеномика на Koma Inu (KOMA) Открийте ключова информация за Koma Inu (KOMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Koma Inu (KOMA) Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Официален уебсайт: https://komabnb.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Купете KOMA сега!

Токеномика и анализ на цената за Koma Inu (KOMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Koma Inu (KOMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.38M $ 11.38M $ 11.38M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 493.51M $ 493.51M $ 493.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M Рекорд за всички времена: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 Текуща цена: $ 0.02306 $ 0.02306 $ 0.02306 Научете повече за цената на Koma Inu (KOMA)

Токеномика на Koma Inu (KOMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Koma Inu (KOMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOMA, разгледайте цената в реално време на токените KOMA!

Как да купя KOMA Интересувате се да добавите Koma Inu (KOMA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KOMA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KOMA в MEXC сега!

История на цените на Koma Inu (KOMA) Анализирането на историята на цените на KOMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KOMA сега!

Прогноза за цената за KOMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOMA? Нашата страница за прогноза за цената KOMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOMA сега!

