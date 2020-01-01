Токеномика на Kommunitas (KOM) Открийте ключова информация за Kommunitas (KOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kommunitas (KOM) Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market. Официален уебсайт: https://www.kommunitas.net Бяла книга: https://docs.kommunitas.net/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x3cd886be588685484528cbf6494729922e4e89c6 Купете KOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Kommunitas (KOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kommunitas (KOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Рекорд за всички времена: $ 0.01434 $ 0.01434 $ 0.01434 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000380504480721245 $ 0.000380504480721245 $ 0.000380504480721245 Текуща цена: $ 0.0006544 $ 0.0006544 $ 0.0006544 Научете повече за цената на Kommunitas (KOM)

Токеномика на Kommunitas (KOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kommunitas (KOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOM, разгледайте цената в реално време на токените KOM!

История на цените на Kommunitas (KOM) Анализирането на историята на цените на KOM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KOM сега!

Прогноза за цената за KOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOM? Нашата страница за прогноза за цената KOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOM сега!

